У п'ятницю, 20 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" в.о. голови Національної служби здоров'я Андрій Віленський розповів, хто першим отримає вакцину та чи є в Україні лабораторії, де можна їх буде зберігати.

"Це важко сказати, тому що це, в першу чергу, питання МОЗ, але я хочу наголосити на тому, яка буде забезпеченість. Є фонд COVAX, який пропонує в Укріїні забезпечити 20% населення. Також Україна отримає вакцину за пільговою ціною. І для тих ризикованих категорій населення їх буде абсолютно достатньо: медичні працівники, пацієнти, які мають супутні хронічні захворювання, люди похилого віку, які теж є найбільш уразливою категорією населення", - сказав Віленський.

Крім того, він зазначив: "Те, що стосується інфраструктури, яка повинна бути створена для того, щоб забезпечити вакцинацію, це питання повністю у компетенції МОЗ".