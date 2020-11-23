У деяких регіонах України водойми вже вкрило першим льодом. Тож рятувальники провели профілактичні рейди на узбережжях та нагадали правила поведінки у перехідний осінньо-зимовий період.

Серед основних: не скорочувати шляху через ставки та озера, не залишатися на них у нічний час та не вживати алкоголю. Окремо застерігають любителів зимової риболовлі - не поспішати виходити на лід.