Рятувальники закликали українців не виходити на тонкий лід [ Редактировать ]
У деяких регіонах України водойми вже вкрило першим льодом. Тож рятувальники провели профілактичні рейди на узбережжях та нагадали правила поведінки у перехідний осінньо-зимовий період.
Серед основних: не скорочувати шляху через ставки та озера, не залишатися на них у нічний час та не вживати алкоголю. Окремо застерігають любителів зимової риболовлі - не поспішати виходити на лід.
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