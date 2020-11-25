Майже півтисячі дітей можуть залишитися без навчання

Майже півтисячі дітей можуть залишитися без навчання, а десятки педагогів без роботи. Одну з сільських шкіл на Миколаївщині уже за кілька днів закриють, відповідно до постанови суду. Усе через порушення норм пожежної безпеки, до яких, своєю чергою, призвела нестача грошей у районному бюджеті.

Про освітянську проблему в сумнозвісній Врадіївці, де одного разу люди вже повставали проти влади, розкаже Марина Михайловська.

Навчальний рік для учнів цієї школи може закінчитися достроково. І ситуація з ковідом тут ні до чого. Усе через нехтування безпекою дітей.

Олександра Шевчук, мати школярки:

На тій неділі мала сказала, мою школу будуть скоро закривати. Чого, причина? Бо нема пожежної безпеки.

Батьки у відчаї: як і де дітям вчитися далі - ніхто не каже.

Олена Маркова, мати двох школярів:

Це є порушення Конституції, про навчання. Це ненормально, адже це найбільша школа району, де навчається третина учнів району.

Приголомшена й адміністрація школи. Заклад не пройшов чергову перевірку з протипожежної безпеки. Надзвичайники подали до суду - той постановив зупинити навчальний процес.

Еваковихід - він на даний час замурований, що є порушенням.

Головна претензія - відсутність системи автоматичної пожежної сигналізації та обробки дерев'яних конструкцій горища.

Олександр Новоселюк, провідний інспектор Врадіївського районного сектору ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Дані порушення призведуть до розповсюдження пожежі, до значних матеріальних витрат та загибелі дітей та персоналу.

Усунути проблеми треба до 26 листопада. У селищній раді підрахували: на це необхідно півтора мільйона гривень. Але таких грошей ані школа, ані район не мають. Та й виправити порушення фізично за два дні, що залишилися - неможливо.

Микола Москаленко, Врадіївський селищний голова:

Виконати проєктні роботи, вони заказані, пройти експертизу, але до нового року не встигнемо. Ближче до півріччя можна виконати ці роботи. Об'ємна школа.

У районному відділі освіти визнають: повну безпеку дітей забезпечити не спроможні. І вважають: коштами має допомогти держава. Разом з тим і закрити найбільшу школу району, як цього вимагає суд, не можуть.

Наталя Кушнір, керівничка відділу освіти Врадіївської райдержадміністрації:

Розмістити дітей в інших закладах в селищі немає змоги. Потужність там невелика. Вони заповнені. І вони теж мають кримінальне провадження. Але ж є рішення про відтермінування про їхнє зупинення.

У розпачі й директор. Каже: розмови про забезпечення протипожежних заходів ведуть ще з минулого року. Більшість дрібних порушень усунули коштом батьків і спонсорів. А от звернення про допомогу до чиновників району та області - результату не дали.

Людмила Сіяк, директорка Врадііївської ЗОШ №1:

Це питання завжди звучало. І тому його вирішувати було потрібно. Але відповіді на нього у письмовому виді ми не отримали жодного разу. А те, що в районі не має коштів - звучало постійно.

Батьки врадіївських школярів налаштовані радикально. Кажуть: якщо влада не піде їм назустріч перекриватимуть дороги та залізницю.