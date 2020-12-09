В Росії збільшують повноваження співробітників поліції [ Редактировать ]
Поліцейська держава. В Росії хочуть суттєво збільшити повноваження співробітників поліції.
Нові зміни до закону підтримала Держдума - поки що у першому читанні. Якщо ж документ ухвалять, російським поліцейським не треба буде більше представлятися під час затримання. Вони безперешкодно зможуть обшукувати приватні автомобілі і при цьому не нести відповідальності за пошкодження, а також отримають право стріляти на поразку з вогнепальної зброї, якщо вбачатимуть у діях будь-якого громадянина небезпеку для себе.
Правозахисники вже заявили, що ухвалення такого законопроєкту призведе до ще більших порушень з боку представників силових відомств РФ.
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