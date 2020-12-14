Годував підводних мешканців і позував для фото

Санта-Клаус разом з акулами і скатами плавав в океанаріумі Ріо-де-Жанейро. Годував підводних мешканців і позував для фото. Приєдналася до Санти й помічниця - Пані Клаус.

Працівники океанаріуму у такий спосіб вирішили створити різдвяну атмосферу. Побачити дайверів у новорічних костюмах можна буде щодня до кінця грудня.