Санта-Клаус поплавав з акулами [ Редактировать ]
Санта-Клаус разом з акулами і скатами плавав в океанаріумі Ріо-де-Жанейро. Годував підводних мешканців і позував для фото. Приєдналася до Санти й помічниця - Пані Клаус.
Працівники океанаріуму у такий спосіб вирішили створити різдвяну атмосферу. Побачити дайверів у новорічних костюмах можна буде щодня до кінця грудня.
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