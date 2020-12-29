Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, поданный Советом национальной безопасности и обороны о внедрении высоких технологий в оборонной отрасли страны.

Проект разработали для улучшения взаимоотношений в сфере высоких технологий, таких как обучение и подготовка кадров, научные исследования, производство и реализация высокотехнологичной продукции и ускорения перехода Украины на уровень инновационной модели развития страны.

Отмечается, что для таких целей правительство планирует создать комиссию, в обязанности которой будет входить координация деятельности исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны по четко планируемому развитию высоких технологий. Секретарь СНБО обязан в течении месячного срока подать главе государства на утверждение проект постановления.

Ранее мы писали что Украина выставит на продажу оборонные предприятия. Фонд госимущества выставит на продажу 16 оборонных предприятий и два акционерных общества.

Кроме того, Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома". В пояснительной записке отмечается, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК.

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