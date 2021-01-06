В Карпатах засняли уникальную рысь [ Редактировать ]
В Карпатах фотограф Мирон Марецкий заснял на фото евразийскую рысь, которая занесена в Красную книгу Украины. Снимки животного мужчина опубликовал на своей Facebook-странице.
Отмечается, что снимки сделаны в Горганах - системе горных хребтов во внешней полосе украинских Карпат, расположенных в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Евразийская рысь (Lynx lynx) представляет собой животное семейства кошачьих и является крупнейшей из всех существующих видов рыси.
Ранее мы писали о том, что Южной Осетии цирковая рысь напала на дрессировщика во время выступления.
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