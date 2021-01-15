Відсьогодні по всій України сильні морози, тож для нужденних розгорнули мережу пунктів обігріву. У Києві їх відкрили понад три десятки. В одному з таких побував Тарас Пилипець.

Її так чекали на новорічні свята, але справжня, холодна зима до України прийшла лише зараз. Щоб допомогти пережити морози в столиці відкрили додаткові пункти обігріву. Цей знаходиться у деснянському районі міста та працює цілодобово.

Пункти обігріву розташовані переважно в адмінбудівлях. Тут можна зігрітися, поїсти та випити гарячого чаю. Кому потрібно, пропонують теплий одяг.

Навіть є ось чоловіча куртка. Ось бачте. Є що вдягнути. Ось шапки, ось білизна є взуття.

Єдиний недолік - переночувати не можна. Втім, тих, хто холодної ночі опинився без даху над головою, напризволяще не покинуть. Ось цей будинок соціального піклування на вулиці Суздальській тепер працює цілодобово. З настанням морозів в установі обладнали ще й пункт обігріву.

Вікторія Селіверстова, заступник директора будинку соціального піклування:

Ми даємо дах над головою, де людина може не тільки переночувати в теплі, помитися, поїсти в нас вечеря передбачена. На даний час до будинку у нас звертається кожного 70 осіб. У нас є ще половина вільних місць.

Є тут і власний медкабінет. Якщо виникає підозра на коронавірус або іншу інфекційну хворобу - відвідувача відразу везуть до лікарні.

Вікторія Селіверстова, заступник директора будинку соціального піклування:

Це наш медичний кабінет, в якому кожного вечора всі отримувачі послуг проходять візуальний медичний огляд. Людина проходить дезінфекцію, ми її перевдягаємо, якщо вперше людина прийшла - обов'язково перевдягаємо.

Крім стаціонарних пунктів, у столиці організували ще й мобільні патрулі.

Валентина Діденко, фахівець із соціальної роботи:

Годуємо громадян у нас каша ікра, хліб, чай все для того, щоб людина у зимивий період не замерзла. О 13:00 годині ми їдемо залізничний вокзал дарниця, 13:10 станція Київ-Волинський і 13:50 прибуваємо на центральний залізничний вокзал. Роздаємо 200 порцій.

Найближчими днями в Києві температура впаде до мінус 18. Тож медики радять без потреби не виходити на вулицю. І в будь-якому разі обирати одяг з натуральних волокон, взуття із товстою підошвою та утриматися від металевих прикрас. Якщо ж замерзли - звертатися до пунктів обігріву. Адресу найближчих можна дізнатися на сайті КМДА.