Чем полезна черника: ответ медиков [ Редактировать ]
Печень помогает организму перерабатывать и уничтожать миллионы токсических веществ, поэтому здоровье этого органа так важно поддерживать. Ученые выяснили, что любимая многими ягода способна влиять на состояние печени, передает newsyou.info.
Исследователи из Университета Коимбры в Калифорнии провели ряд экспериментов, показывающих, как потребление черники отражается на работе этого органа. Ученые проводили исследования на крысах, которым ежедневно давали черничный сок. У животных, находящихся в состоянии преддиабета, спустя две недели отмечались улучшения функций митохондрий. Кроме того, оказалось, что черника защищала от накопления жира в печени.
Обогащенный фитохимический состав черники разнообразием биологически активных соединений кажется способным оказывать бесчисленные защитные эффекты в различных условиях.
Эксперты утверждают, что ежедневное потребление 240 граммов черники оказывает сильное влияние на печень. Согласно данным исследователей, продолжительное употребление ягоды вызывает перепрограммирование обмена веществ.
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