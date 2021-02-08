Цей магазин у Мукачеві відкрився кілька днів тому

"Усе за дякую" магазин із такою назвою запрацював у Мукачеві. Кожен нужденний тут може взяти речі для себе чи дітей, або ж обміняти. А віддати їх може кожен охочий. Крамниця працює лише кілька днів, але вже зажила слави серед містян.

Цей магазин у Мукачеві відкрився кілька днів тому. І завжди тут черга. Працює крамниця лише до обіду. А замість грошей розплачуються:

"Магазин все за дякую"- ідея волонтерки Світлани. Вона організувала в Мукачеві благодійний фонд. Каже, так дізналась про тисячі знедолених і багатодітні сім'ї. А ще - про людей, які готові ділитися.

Світлана Самойлик, волонтерка:

Дедалі більше тих хто хоче передати і дедалі більше тих хто потребує і ми просто фізично не встигали тому ми попросили в мерії це приміщення.

Товар оновлюють щодня - речі віддають люди з усього Закарпаття.

Валентина, жителька Мукачева:

Принесла речі іграшки від малого свого. Мені подобається, бо нема куди їх дівати, а так добре діло зробили.

Одяг для дорослих і дітей, Іграшки, різноманітні речі - приймають і роздають троє волонтерів. Одна з них - Єва Лукеча - до обіду працює в магазині, а в другій половині дня - майстром манікюру.

Єва Лукеча, волонтерка:

Це моя мрія була бути волонтером, тому що я сама є багатодітна мама проживала в інтернаті і мені також помагали і я хотіла тоже ту свою ініціативу проявити.

У магазині діють і свої правила: отоваритися можна лише раз на місяць, щонайбільше на 5 кілограмів. І для цього треба показати документи.

Єва Лукеча, волонтерка:

Щоб я могла бути уверена в тому, що вона лише раз в місяць зможе прийти, наприклад щоб нас не обдурювали.

Ініціативи нового магазину відвідувачі підтримують:

Мар'яна Виноградова, жителька Мукачева:

Це дуже, дуже добро, прекрасно. Якщо би треба було, ми тоже будемо приности сюда і речі, і то шо нам не потрібно. Я сама мама п'ятьох дітей, я знаю що то таке.

Речі для новонароджених волонтери віддають також у міський пологовий. А меблі - в будинки-інтернати.

Леся Блохіна, волонтерка:

Тут у нас одяг, що можуть брати на одну людину по документах Тут у нас находяться два бокси які ми на інтернат на обмін. Допустім принесли хороші речі, маленькі дітям можуть взяти більшого розміру.

За два дні роботи волонтери роздали понад пів тонни речей. Щоправда, отримали лише 60 кілограмів. А тому активніше долучатися всіх небайдужих.