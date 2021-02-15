Муж известной певицы Наташи Королевой, Тарзан, который часто удивляет фанаток эротическими публикациями, опубликовал новое видео. Так, соответствующий пост появился в Instagram стриптизера.

"Отстаньте от моей прекрасной тещи, вот вам свежее мясо. Понеслась", - подписал видео Глушко.

Фанатам понравилась публикация стриптизера. Они "засыпали" звезду комментариями.

"Браво! Так и надо жить, в кайф! И плевать, что говорят", "А мне нравиться! И теща и вы с Наташей! Молодцы! Наслаждайтесь жизнью!", "Прекрасное тело у Сергея", "Тестостерон пришел", "Главный Валентин в стране", - написали восторженные поклонники под видео.

Раньше сообщалось о том, что Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.