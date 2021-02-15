Перший спалах COVID-19 в Ухані був набагато більшим [ Редактировать ]
2 332 випадки COVID-19 зареєстрували в Україні минулої доби. 62 людини померли. Одужали майже 2,5 тисячі пацієнтів.
Найбільше інфікувань, як і раніше, на Івано-Франківщині. Далі йде Чернівецька область та Київ - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Перший спалах коронавірусу в Китаї був більшим, аніж вважали досі. І на початку пандемії в Ухані циркулювало 13 штамів. Такі висновки оприлюднили експерти ВООЗ, які відвідали КНР.
За їхніми словами, китайські вірусологи надали дані про менш як двісті випадків зараження, які були зафіксовані у грудні 2019 року. І ця інформація стосується лише пацієнтів із тяжким перебігом хвороби. Щодо походження вірусу - експерти схиляються до думки, що, найімовірніше, він поширився через кажанів.
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