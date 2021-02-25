Концерт для обраних провели у Тель-Авіві. На музичний захід запросили лише вакцинованих гостей. Нещодавно Ізраїль почав видавати своїм уже імунізованим громадянам ковід-паспорти. В країні їх називають "зеленим квитком".

І ті, хто отримав цей документ, можуть відвідувати тренажерні зали, басейни й культурні заклади. І таких майже три мільйони ізраїльтян, а це третина населення країни.

Шимшон, житель Тель-Авіва, який відвідав концерт: