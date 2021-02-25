У Тель-Авіві провели концерт для вакцинованих від COVID-19 [ Редактировать ]
Концерт для обраних провели у Тель-Авіві. На музичний захід запросили лише вакцинованих гостей. Нещодавно Ізраїль почав видавати своїм уже імунізованим громадянам ковід-паспорти. В країні їх називають "зеленим квитком".
І ті, хто отримав цей документ, можуть відвідувати тренажерні зали, басейни й культурні заклади. І таких майже три мільйони ізраїльтян, а це третина населення країни.
Шимшон, житель Тель-Авіва, який відвідав концерт:
Після щеплення мені справді полегшало. Маю більше свободи пересування, вільніше дихаю. Можу відвідувати музичні заходи. Це велика радість зустрічатися та спілкуватися з людьми. Можливо, епідемія нарешті відступить.
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