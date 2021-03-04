У Римі після 14-річної реставрації відкрили мавзолей Октавіана Августа. Перший римський імператор збудував гробницю для себе і своєї родини понад дві тисячі років тому.

Це найбільший у світі круговий похоронний пам'ятник. Його неодноразово грабували, з початку ХХ століття місцина остаточно занепала. На відбудову витратили понад 12 мільйонів доларів.

Частину оплатив уряд Італії, більшість грошей пожертвувала одна з місцевих компаній.