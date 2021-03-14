Фото: коронавирус в Украине на 14 марта Источник: Pixabay

В Украине за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 491 ребенок и 193 медработника.

За минувшие сутки:



госпитализировано - 4 216 человек;

летальных случаев - 145;

выздоровело - 2 743 человека;

проведено тестирований за сутки - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31 598, методом ИФА - 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 792).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 460 756 человек;

выздоровело - 1 222 516 человек;

летальных исходов - 28 303;

проведено ПЦР-тестов - 7 360 066.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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