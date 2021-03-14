Коронавирус в Украине набирает обороты: статистика на 14 марта [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 491 ребенок и 193 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 4 216 человек;
- летальных случаев - 145;
- выздоровело - 2 743 человека;
- проведено тестирований за сутки - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31 598, методом ИФА - 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 792).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 460 756 человек;
- выздоровело - 1 222 516 человек;
- летальных исходов - 28 303;
- проведено ПЦР-тестов - 7 360 066.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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