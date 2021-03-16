Завтра Киевский университет им. Шевченко выбирает ректора: претендуют шесть кандидатов [ Редактировать ]
Выборы ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко из 6 кандидатов пройдут 17 марта.
Об этом говорится в сообщении на сайте университета, передают "Українськi Новини".
Кандидатами являются:
- Владимир Литвин, доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук;
- Сергей Болтивец, доктор психологических наук, профессор, глава Бюро Международного института непрерывного обучения ЮНЕСКО "Образование взрослых Украины";
- Владимир Бугров, кандидат философских наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко.
- Сергей Вижва, доктор геологических наук, профессор, директор Института геологии КНУ им. Шевченко;
- Ирина Чудовская, доктор социологических наук, доцент кафедры отраслевой социологии КНУ им. Шевченко;
- Александр Рожко, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе (перспективное развитие) КНУ им. Шевченко.
В выборах примут участие 4 139 избирателей, среди которых 598 студентов и 23 курсанта, согласно квотам представительства лиц, имеющих право участвовать в выборах ректора.
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