15 053 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби - це найбільше від початку року. 267 людей померли.

Високим залишається і показник госпіталізацій. На лікарняних ліжках опинилися майже 4 з половиною тисячі недужих. Натомість більш як шість тисяч пацієнтів одужали.

Найбільша кількість інфікувань на Житомирщині, далі йдуть Київ та Львівщина, - повідомили у МОЗ. Щодо Києва, то сьогодні комісія має вирішити питання, чи посилювати карантинні обмеження у столиці.