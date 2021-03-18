В Україні зафіксували новий антирекорд захворювань на COVID-19 [ Редактировать ]
15 053 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби - це найбільше від початку року. 267 людей померли.
Високим залишається і показник госпіталізацій. На лікарняних ліжках опинилися майже 4 з половиною тисячі недужих. Натомість більш як шість тисяч пацієнтів одужали.
Найбільша кількість інфікувань на Житомирщині, далі йдуть Київ та Львівщина, - повідомили у МОЗ. Щодо Києва, то сьогодні комісія має вирішити питання, чи посилювати карантинні обмеження у столиці.
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