Потужна повінь накоїла лиха у США [ Редактировать ]
Через раптові повені в американському Теннесі загинули четверо людей. Над столицею штату Нешвілом пронісся потужний шторм. Злива миттєво перетворила дороги на бурхливі річки, які зносили все на своєму шляху. Надзвичайникам довелося витягати людей із затоплених автівок.
Загалом цими вихідними метеорологічна служба США опублікувала понад 250 повідомлень про складні погодні умови в різних штатах.
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