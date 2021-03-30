У МВФ заявили про невизначеність термінів перегляду програми stand by, яка передбачала виділення майже 4 мільярдів доларів фінансової підтримки для України.

Голова представництва Міжнародного валютного фонду в Україні - Йоста Люнгман заявив, що все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов'язань. Йдеться, зокрема, про захист Нацбанку від зовнішнього тиску. Про ці та інші новини вітчизняної економіки - в нашому огляді.

У "Нафтогазі" візьмуться за розробку чотирьох нових ділянок з видобутку газу. Про видані спецдозволи повідомили в АТ "Укргазвидобування". Це Балаклійське, Іванівське, Бузівське та Берестянське нафтогазові родовища.

Блакитне паливо з них планують видобувати вже наступного року. Цьогоріч проведуть сейсморозвідувальні роботи для отримання додаткових даних. Також у компанії збираються відновити і підключити ліквідовані раніше свердловини.

Загалом же, у планах на перші 5 років пробурити 12 розвідувальних свердловин на площі півтори тисячі квадратів.

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Стара пенсія за новими тарифами. "Укрпошта" братиме за доставку пенсійних виплат на 11% більше, ніж зазвичай. Про зростання тарифів на доставку заявив гендиректор компанії - Ігор Смілянський.

Якщо нові тарифи буде затверджено, доставка однієї пенсії буде коштувати 100 гривень, а не 60. Крім того, за словами Смілянського в уряді збираються розглянути постанову, згідно з якою усіх пенсіонерів переведуть на банківські картки. Виняток - люди з інвалідністю 1 групи та ті, кому більше 80 років. Це дасть змогу зекономити на тарифі на доставку пенсій, однак, призведе до скорочення понад 10 тисяч листонош.

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У Києві скасують обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину. Щоправда, лише на семи вулицях. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури міста. Розігнатися до 80 кілометрів дозволять на вулицях Шухевича, Бажана, Саперно-Слобідській та Набережно-Рибальській, а також Наддніпрянському, Набережному та Столичному шосе.

Нагадаю, раніше обмеження вводилися аби зменшити ризики втрати керування автомобілем на слизькій дорозі в осінньо-зимовий період.

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Майже 4 тисячі українських барів та ресторанів закрилися через локдауни. Таку статистику надали в аналітичному центрі Ресторани України. На початку минулого року в країні працювали понад 18,5 тисяч закладів. У 2021 на плаву лишилося трохи більше 14,5 тисяч.

Це призвело до скорочення ресторанного ринку на 30%, в гривнях на 6 мільярдів. Основними причинами закриття вітчизняні експерти називають декілька хвиль локдаунів, карантинні обмеження для рестораторів та суттєве скорочення іноземних туристів.