Економіка України: ресторанний ринок скоротився на 30% [ Редактировать ]
У МВФ заявили про невизначеність термінів перегляду програми stand by, яка передбачала виділення майже 4 мільярдів доларів фінансової підтримки для України.
Голова представництва Міжнародного валютного фонду в Україні - Йоста Люнгман заявив, що все залежатиме від прогресу у дискусіях щодо визначених програмою умов та зобов'язань. Йдеться, зокрема, про захист Нацбанку від зовнішнього тиску. Про ці та інші новини вітчизняної економіки - в нашому огляді.
У "Нафтогазі" візьмуться за розробку чотирьох нових ділянок з видобутку газу. Про видані спецдозволи повідомили в АТ "Укргазвидобування". Це Балаклійське, Іванівське, Бузівське та Берестянське нафтогазові родовища.
Блакитне паливо з них планують видобувати вже наступного року. Цьогоріч проведуть сейсморозвідувальні роботи для отримання додаткових даних. Також у компанії збираються відновити і підключити ліквідовані раніше свердловини.
Загалом же, у планах на перші 5 років пробурити 12 розвідувальних свердловин на площі півтори тисячі квадратів.
* * *
Стара пенсія за новими тарифами. "Укрпошта" братиме за доставку пенсійних виплат на 11% більше, ніж зазвичай. Про зростання тарифів на доставку заявив гендиректор компанії - Ігор Смілянський.
Якщо нові тарифи буде затверджено, доставка однієї пенсії буде коштувати 100 гривень, а не 60. Крім того, за словами Смілянського в уряді збираються розглянути постанову, згідно з якою усіх пенсіонерів переведуть на банківські картки. Виняток - люди з інвалідністю 1 групи та ті, кому більше 80 років. Це дасть змогу зекономити на тарифі на доставку пенсій, однак, призведе до скорочення понад 10 тисяч листонош.
* * *
У Києві скасують обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину. Щоправда, лише на семи вулицях. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури міста. Розігнатися до 80 кілометрів дозволять на вулицях Шухевича, Бажана, Саперно-Слобідській та Набережно-Рибальській, а також Наддніпрянському, Набережному та Столичному шосе.
Нагадаю, раніше обмеження вводилися аби зменшити ризики втрати керування автомобілем на слизькій дорозі в осінньо-зимовий період.
* * *
Майже 4 тисячі українських барів та ресторанів закрилися через локдауни. Таку статистику надали в аналітичному центрі Ресторани України. На початку минулого року в країні працювали понад 18,5 тисяч закладів. У 2021 на плаву лишилося трохи більше 14,5 тисяч.
Це призвело до скорочення ресторанного ринку на 30%, в гривнях на 6 мільярдів. Основними причинами закриття вітчизняні експерти називають декілька хвиль локдаунів, карантинні обмеження для рестораторів та суттєве скорочення іноземних туристів.
по теме
Грошей не вистачає ані на ремонти, ані на догляд за середньовічними спорудами - як намагаються утримувати будівлі, яким по кілька сотень років?
Національна валюта взяла курс на зміцнення. Сьогодні гривня подорожчала відносно євро: в обмінниках за європейську валюту правлять 32 гривні 95 копійок. Долар залишився без змін на рівні 27 гривень 97 копійок
Полицейским о нарушении рассказали местные жители
В уряді говорять про ще одну виплату у розмірі вісім тисяч гривень. Проте цього разу суми має бути дві - компенсують збитки ще й місцеві бюджети
Орієнтуватися на європейський досвід у підтримці бізнесу в період пандемії, радить уряду - опозиція. І ця підтримка не лише одноразові виплати, а й комплексні програми
Чек на $1400 получают американцы, зарабатывающие не более $75 тыс. в год, одинокие родители, зарабатывающий не более $112,5 тыс. в год, или семейные пары с годовым доходом не выше $150 тыс. Американцам раздают деньги в рамках "Плана спасения Америки" на $1,9 трлн.