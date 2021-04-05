Відсьогодні у столиці повний локдаун - усі навчальні заклади, спортзали та заклади культури зачинені, ресторани працюють лише "на виніс", у громадський транспорт можна потрапити лише за спец-перепустками.

Скористатися транспортом - місія нездійсненна...

А іншим не треба їздить? А іншим не треба працювати? А в інших дітей немає? Тільки у тих, у кого перепустки?

Потрапити до метро вмовляннями, або ж викликати таксі й витратити за кілька кілометрів подорожі - чверть мінімалки.

П'ятсот гривен на такси!!!

Хоча столиця й перейшла в режим локдауну, весь транспорт у Києві - і наземний, і підземний - курсує за докарантинним графіком. От тільки за новими правилами.

На кожній станції метрополітену чергують правоохоронці. Вони перевіряють наявність у пасажирів ось таких спеціальних перепусток для проїзду у громадському транспорті. На ній обов'язково має бути печатка підприємства. Також при собі треба мати службове посвідчення, або паспорт. Без цього скористатися послугами громадського транспорту у столиці не вдасться.

На зупинках громадського транспорту черг немає, на відміну від локдауну минулорічного. Автобуси і тролейбуси майже порожні. Навіть у ранкову годину-пік.

3-4 чоловіка їде! Мало зовсім! 5 - це саме більше.

Наявність документи у пасажирів перевіряють кондуктори.

Наталія, працівниця хлібзаводу:

При вході перевіряють, аякже! Я думаю, що потрібно, але треба було заздалегідь вводити таке - потурбуватися, щоб у не цей день. Знали ж, що буде локдаун! То, чого перепустки не видали?

На зупинках великих транспортних вузлів чергують правоохоронці - вони готові прийти на допомогу кондукторам у разі виникнення конфліктних ситуацій. В окремих випадках дозволяють проїзд без перепустки, за наявності довідки з місця роботи. Проте лише сьогодні. Загалом, стежити за дотриманням карантинних обмежень на вулиці столиці сьогодні вийшли 2 тисячі правоохоронців - це поліцейські, нацгвардійці та муніципальна варта.

Андрій Крищенко, начальник ГУ Нацполіції в Києві:

Ми розуміємо, що люди перші дні все ж таки намагаються без цих спеціальних перепусток проїхати - не всі, можливо, там знали. Тому, поліцейські в першу чергу, проводять роз'яснювальну роботу і контролюючі функції - допомагають персоналу громадського транспорту.

Труднощі для пасажирів - радість для таксистів. Через значний попит вартість проїзду таксі зросла подекуди утричі. І за поїздку, з лівого на правий берег, яка зазвичаай коштувала 150 гривень, - у великих фірмах таксі сьогодні зранку просили пів тисячі. Усі навчальні заклади, спортзали і заклади культури зачинені. Ресторани працюють лише "на виніс".

Людмила, підприємниця:

Я сама на себе працюю. От мені зараз у квітні треба заплатити податок. А мене посадили на локдаун. За який рахунок я повинна платити ЄСВ і податок? 3300 ЄСВ + 5 відсотків від обороту. Звідки мені його брати? Звідки у нас будуть клієнти, звідки? Якщо у нас все заморожено!

У такому режимі киянам доведеться жити щонайменше до 16 квітня, а якщо ковідна статистика не поліпшиться - локдаун можуть продовжити.