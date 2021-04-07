Статистика поширення Ковіду в Україні знову зросла. За минулу добу майже 15,5 тисяч нових заражень. 481 людина померла від ускладнень. Це рекорд смертей в Україні.

Ушпиталили напередодні п'ять із половиною тисяч хворих. Найбільше інфікованих у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Від початку протиковідної вакцинації першу дозу щеплення отримали понад 320 тисяч українців.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України: