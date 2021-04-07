Новий день, новий рекорд: в Україні за добу COVID-19 забрав життя 481 людей [ Редактировать ]
Статистика поширення Ковіду в Україні знову зросла. За минулу добу майже 15,5 тисяч нових заражень. 481 людина померла від ускладнень. Це рекорд смертей в Україні.
Ушпиталили напередодні п'ять із половиною тисяч хворих. Найбільше інфікованих у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Від початку протиковідної вакцинації першу дозу щеплення отримали понад 320 тисяч українців.
Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України:
Сьогодні пріоритет вакцинації - це медики первинної ланки. Це працівники соціальної сфери і люди поважного віку від 70. Тому я звертаюсь до дітей, онуків рідних таких людей - допоможіть їм записатись на вакцинацію записатись людей такої категорії до пунктів щеплень можна досить просто - через сімейних лікарів або звичайним телефонним дзвінком до реєстратури. Ми максимально спростили ці процедури.
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