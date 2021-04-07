"Пародією" назвали у ВООЗ те, що в деяких країнах досі не почали протиковідної імунізації медпрацівників і людей із груп ризику. Гендиректор організації Тедрос Гебреісус каже: зупинити гостру стадію пандемії заважають низькі темпи виробництва і несправедливий розподіл вакцини. Тож ВООЗ і надалі закликатиме уряди ділитися сироваткою.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: