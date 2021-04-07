ВООЗ розкритикувала "пародійну" вакцинацію [ Редактировать ]
"Пародією" назвали у ВООЗ те, що в деяких країнах досі не почали протиковідної імунізації медпрацівників і людей із груп ризику. Гендиректор організації Тедрос Гебреісус каже: зупинити гостру стадію пандемії заважають низькі темпи виробництва і несправедливий розподіл вакцини. Тож ВООЗ і надалі закликатиме уряди ділитися сироваткою.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
Ми працюємо над тим, щоб вакцина у світі розподілялася рівномірно. Просимо уряди країн ділитися нею, а також тестами й іншими необхідними препаратами. Також будемо шукати нові способи співпраці з виробниками сироватки.
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