COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні понад 16 тисяч нових інфікувань COVID-19 за минулу добу. 470 людей померли від ускладнень. Ушпитали вчора майже 4 тисячі хворих.
Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі й Дніпропетровщині.
Минулої доби проти коронавірусу вакцинували близько 14 тисяч українців. А від початку кампанії - 490 тисяч.
Нагадаємо, напередодні уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 30 червня. А прем'єр-міністр закликав усіх на Великдень залишатися вдома, щоб уникнути чергової хвилі захворюваності.
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