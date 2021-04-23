Зовсім інша картина у Франції. Уряд заявив про подолання третьої хвилі епідемії. З наступного тижня в країні поступово пом'якшуватимуть карантин.

Спершу скасують обмеження на пересування громадян, а від середини місяця почнуть відкривати заклади торгівлі, дозволять роботу відкритих майданчиків у ресторанах і кафе.