Франція заявила про подолання третьої хвилі COVID-19 [ Редактировать ]
Зовсім інша картина у Франції. Уряд заявив про подолання третьої хвилі епідемії. З наступного тижня в країні поступово пом'якшуватимуть карантин.
Спершу скасують обмеження на пересування громадян, а від середини місяця почнуть відкривати заклади торгівлі, дозволять роботу відкритих майданчиків у ресторанах і кафе.
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