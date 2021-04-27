Інфляція виходить з-під контролю. Чому щомісяця продукти дорожчають? Та яким буде тариф на світло з 1-го травня? Фахову дискусію на головну тему дня дивіться о 18:30 на телеканалі НТН.

Економічні експерти Сергій Фурса та Олексій Дорошенко разом із ведучою Наталією Семенченко акцентуватимуть на головному. Не пропустіть політичне ток-шоу "Акцент" на НТН.