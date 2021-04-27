Чому щомісяця дорожчають продукти? - дивіться у ток-шоу "Акцент" [ Редактировать ]
Інфляція виходить з-під контролю. Чому щомісяця продукти дорожчають? Та яким буде тариф на світло з 1-го травня? Фахову дискусію на головну тему дня дивіться о 18:30 на телеканалі НТН.
Економічні експерти Сергій Фурса та Олексій Дорошенко разом із ведучою Наталією Семенченко акцентуватимуть на головному. Не пропустіть політичне ток-шоу "Акцент" на НТН.
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