Госсекретарь США Энтони Блинкен в ночь на 6 мая прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. Об этом сообщает "Сегодня".

Перед визитом пресс-служба Госдепа США распространила заявление под названием "США и Украина: стратегические партнеры". В нем сказано, что Блинкен посещает Украины, "чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России".

По прилету глава американского внешнеполитического ведомства написал в Twitter, что его визит в Киев - это возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине.

Приземлился в Киеве, поскольку мы стремимся укрепить украинско-американское сотрудничество. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России и подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточить внимание на них с нашими украинскими партнерами.

Журналистам удалось снять, как кортеж госсекретаря США выехал из военного аэродрома в Борисполе под Киевом. При этом полицейские автомобили полиции по всему пути следования перекрывали все полосы, чтобы его никто не обгонял.

Напомним, в ходе визита в Украину госсекретарь США намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.