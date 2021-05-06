Блинкен прилетел в Киев и сделал первое заявление (видео) [ Редактировать ]
Источник: Госдепартамент США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ночь на 6 мая прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. Об этом сообщает "Сегодня".
Перед визитом пресс-служба Госдепа США распространила заявление под названием "США и Украина: стратегические партнеры". В нем сказано, что Блинкен посещает Украины, "чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России".
По прилету глава американского внешнеполитического ведомства написал в Twitter, что его визит в Киев - это возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине.
Приземлился в Киеве, поскольку мы стремимся укрепить украинско-американское сотрудничество. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России и подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточить внимание на них с нашими украинскими партнерами.
Журналистам удалось снять, как кортеж госсекретаря США выехал из военного аэродрома в Борисполе под Киевом. При этом полицейские автомобили полиции по всему пути следования перекрывали все полосы, чтобы его никто не обгонял.
Напомним, в ходе визита в Украину госсекретарь США намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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