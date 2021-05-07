Чи скасовувати патентний захист для вакцин від коронавірусу - питання, яке викликало низку дискусій на заході. Пропозицію розкрити технології виготовлення препаратів, щоб швидше побороти пандемію, підтримав Джо Байден. А в ЄС погодились про це поговорити, проте без особливого ентузіазму.

Рецепт боротьби з глобальною пандемією має бути доступний для всіх. З таким закликом ще пів року тому до Заходу звернулися Індія та Південно-Африканська Республіка. Підтримали ініціативу тоді ВООЗ і ще майже 60 країн. Та категорично проти виступив тодішній президент США, Дональд Трамп. Проте у Джо Байдена інша позиція.

Джо Байден, Президент США:

Так, я збираюсь обговорити це питання.

Цей короткий та гучний анонс скасування патентного захисту для вакцин Байден зробив у середу. Перед цим він отримав звернення, яке підписали 170 видатних людей, серед яких були нобелівські лауреати та колишні глави держав і урядів. У ВООЗ зміну позиції США назвали "визначним моментом у боротьбі проти COVID-19". Зраділи й у ПАР.

Сиріл Рамафоса, Президент Південно-Африканської Республіки:

Ми хочемо виробляти вакцини на місцевому рівні. Саме тому Південна Африка та Індія запропонували Світовій організації торгівлі відмовитися від патентів, щоб забезпечити виробництво в країнах, що розвиваються.

Наступним був Євросоюз. Про готовність підтримати позбавлення виробників авторських прав заявила і президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії:

ЄС теж готовий обговорити будь-які пропозиції щодо ефективного виходу з кризи. І тому ми готові розглянути, як пропозиція США про відмову від захисту інтелектуальної власності щодо вакцин може посприяти в досягненні цієї мети.

Водночас президентка Єврокомісії зауважила, що пріоритетним завданням має бути постачання біднішим країнам вакцин уже зараз. Чим, власне, Брюссель і переймається. Євросоюз наразі експортував понад 200 мільйонів доз, вироблених на європейських фабриках. А США та Велика Британія - навпаки - обмежили свій експорт. Та й не всі країни-члени підтримують ідею скасування патентів.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Основною проблемою є не патентний захист, а виробничі потужності. І особливо виробництво препаратів з РНК. Це не просто питання отримання патенту та виготовлення вакцини десь на заводі в Німеччині, Індії чи Чилі. Йдеться про передання технології.

Захист інтелектуальної власності - надзвичайно важливе джерело інновацій, наголосили в Німеччині. Американська ж преса попередила країни-конкуренти, як-от: Китай і Росія, отримають практично вільний доступ до секретів, які лежать в основі виробництва вакцин. А на розробку цих технологій витрачені мільярди доларів з кишень американських та європейських платників податків.

Чи можуть виграти від розкриття технологій виробництва вакцин бідніші країни - науковці сумніваються. Бо, наприклад, компанія Moderna відмовилася від своїх патентних прав ще в жовтні. Але й досі не знайшлося компаній, здатних швидко виготовити аналогічний препарат і отримати на нього дозвіл.