Компанія Ілона Маска запустить перший мем у космос [ Редактировать ]
Перший мем у космосі. Компанія Ілона Маска Спейсікс запустить супутник за контрактом, оплаченим криптовалютою Доджкойн.
Таким чином винахідник хоче підвищити ціну електронної валюти. Dogecoin у 2013 жартома створили американські програмісти як мем із собакою. Але нині капіталізація монети становить 80 мільярдів доларів. Днями її ціна впала на третину через критику Ілона Маска, тож він вирішив прийняти Dogecoin як оплату за запуск супутника.
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