В Днепропетровской области круглосуточно строят автомобильную дорогу М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, которая в последствии станет самой длинной на территории Украины.

Дорожные работы проводятся сразу на нескольких направлениях - на участке 72 - 151 км от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции, на 151 - 196 км от Криничанского поста полиции до черты города Днепр, а также от Павлограда в направлении Донецкой области.

Отмечается, что на трассе в настоящее время идет снятие дорожного покрытия и расчистка обочин, укладывание верхнего слоя асфальта, установка ограждений и наносят разметку. Маршрут создается согласно программе "Большая стройка".

Читайте также, в ближайшее время в Украине может появиться первый автобан. "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора, речь идет о строительстве концессионного автобана Краковец-Броды-Ривне.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в этом году начнут строить киевскую объездную дорогу. В августе прошлого года "Укравтодор" презентовал проект строительства новой объездной дороги Киева.

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