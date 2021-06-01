Грузия открыла границы для туристов [ Редактировать ]
Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года. В страну разрешено въезжать тем, кто вакцинировался или получил отрицательный тест на коронавирус.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Туристам рекомендуют использовать медицинскую страховку. ПЦР-тест на коронавирус должен быть сделан за последние 72 часа. На третий день посещения Грузии потребуется сделать повторный тест.
Грузия принимает иностранных туристов с начала февраля. С 1 марта в страну разрешено прилетать украинцам.
Ранее сообщалось, что Таиланд отменяет карантин для туристов.
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