Зустріч Джо Байдена і Путіна: про що говоритимуть?

Серед тем, які обговорять американський та російський керманичі - контроль над озброєнням, ситуація на сході України, Білорусь, кібератаки, в яких звинувачують російських хакерів, а також низка питань, у яких Вашингтон