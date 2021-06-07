Президент України мав телефонну розмову з Джо Байденом [ Редактировать ]
Серйозна розмова. Володимир Зеленський телефоном поговорив з Джо Байденом. Про це сповістив Білий Дім. Американський президент запросив Зеленського до Вашингтона.
І пообіцяв відстоювати суверенітет Україн на саміті з президентом Росії Путіним. Це вже друга телефонна розмова українського та американського президентів. Перша відбулася 2 квітня.
по теме
Серед тем, які обговорять американський та російський керманичі - контроль над озброєнням, ситуація на сході України, Білорусь, кібератаки, в яких звинувачують російських хакерів, а також низка питань, у яких Вашингтон
Серед тем, які обговорять американський та російський керманичі - контроль над озброєнням, ситуація на сході України, кібератаки, в яких звинувачують російських хакерів, а також ціла низка питань
Водночас додав на саміті говоритимуть і про можливості спільного зміцнення міжнародної безпеки. Нагадаю, зустріч двох президентів відбудеться 16 червня у Женеві
Вони зустрінуться: CNN назвала дату особистих переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна
Також президенти говоритимуть про ситуацію в Україні та Білорусі, отруєння Навального, контроль озброєнь та зміни клімату