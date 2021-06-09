Эдуард Мкртчан документально опроверг заявления об отказе его отца от гражданства Украины [ Редактировать ]
Совладелец и гендиректор корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчан не отказывался от гражданства Украины, заявил его сын Эдуард Мкртчан.
Недавно в СМИ появилось заявление адвоката Сергея Таруты (еще одного совладельца "ИСД", ныне нардепа), утверждавшего, что Мкртчан-старший якобы отказался от украинского гражданства после 2014 года. Эдуард Мкртчан опроверг это, предоставив соответствующий документ. Об этом пишет daily.rbc.ua.
- В нашей стране есть два способа лишения гражданства: по указу президента и по собственному желанию. Мой отец таких заявлений не писал – он является гражданином Украины. У меня есть ответ Государственной миграционной службы о том, что мой отец является гражданином Украины. Любая другая информация по этому поводу является ложью, - рассказал он в интервью "РБК-Украина" и подтвердил свои слова ответом ГМС
Напомним, Олега Мкртчан был осужден в 2019-м году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима по обвинению в хищении средств россиийского Внешэкономбанка, выделенных для развития ИСД. Основанием для принятия такого судебного решения тогда стали и показания данные во время войны его бизнес-партнером Сергеем Тарутой следственным органам страны-агрессора на территории РФ.
по теме
В среду, 9 июня, в ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал заявление
В среду, 9 июня, Верховной Раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского об увеличении численности Вооруженных сил Украины
Європейський конгрес українців надіслав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу лист з проханням посприяти Києву на шляху до вступу в Альянс
Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив урегулирование ситуации на Донбассе
Спикер Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект №4533 о реформе Конституционного суда Украины