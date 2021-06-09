Совладелец и гендиректор корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчан не отказывался от гражданства Украины, заявил его сын Эдуард Мкртчан.

Недавно в СМИ появилось заявление адвоката Сергея Таруты (еще одного совладельца "ИСД", ныне нардепа), утверждавшего, что Мкртчан-старший якобы отказался от украинского гражданства после 2014 года. Эдуард Мкртчан опроверг это, предоставив соответствующий документ. Об этом пишет daily.rbc.ua.

- В нашей стране есть два способа лишения гражданства: по указу президента и по собственному желанию. Мой отец таких заявлений не писал – он является гражданином Украины. У меня есть ответ Государственной миграционной службы о том, что мой отец является гражданином Украины. Любая другая информация по этому поводу является ложью, - рассказал он в интервью "РБК-Украина" и подтвердил свои слова ответом ГМС

Напомним, Олега Мкртчан был осужден в 2019-м году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима по обвинению в хищении средств россиийского Внешэкономбанка, выделенных для развития ИСД. Основанием для принятия такого судебного решения тогда стали и показания данные во время войны его бизнес-партнером Сергеем Тарутой следственным органам страны-агрессора на территории РФ.