В Україні на сьогоднішній ранок всі області перебувають у "зеленій" зоні карантину. За даними МОЗу, показник рівня захворюваності дещо перевищує норму лише в шести регіонах - Києві і області, а також на Запоріжжі, Миколаївщині, Рівненщині та Черкащині.

Минулої доби в Україні діагностували 1 785 нових випадків ковіду. 97 людей померли, одужали понад 6 із половиною тисяч. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Львівській областях.