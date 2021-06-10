COVID-19 в Україні: всі області перебувають у "зеленій" зоні карантину [ Редактировать ]
В Україні на сьогоднішній ранок всі області перебувають у "зеленій" зоні карантину. За даними МОЗу, показник рівня захворюваності дещо перевищує норму лише в шести регіонах - Києві і області, а також на Запоріжжі, Миколаївщині, Рівненщині та Черкащині.
Минулої доби в Україні діагностували 1 785 нових випадків ковіду. 97 людей померли, одужали понад 6 із половиною тисяч. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Львівській областях.
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