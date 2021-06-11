У сімейного лікаря, в аптеці чи центрі вакцинації. У Німеччині визначилися, де саме видаватимуть своїм мешканцям коронавірусні паспорти. Їх уже почали використовувати у тестовому режимі. Як усе працює - розкаже Олена Абрамович.

Щеплення проти коронавірусу у Євросоюзі вже отримав кожен третій. А от так звані "паспорти вакцинації" більшість європейців поки що бачили лише по телевізору. Бо хоч певні країни уже місяцями дозволяють в'їзд вакцинованим європейцям, застосовували для цього паперові довідки. І часто-густо на кордоні виникали проблеми через банальні мовні питання.

Йорун Ленарс, нідерландський євродепутат:

Протягом останніх тижнів я отримував електронні листи від повністю вакцинованих громадян Нідерландів, яких тримали на німецькому кордоні, бо Німеччина не приймає сертифікати про вакцинацію нідерландською. Це була гарна демонстрація того, що могло б відбуватися цього літа.

Аби таких проблем не виникало, у ЄС затвердили однаковий для всіх документ - назвали його "Зелений цифровий сертифікат". Виглядає він як к'юар код. І будь-який прикордонник може прочитати його з допомогою спеціального додатка зручною для себе мовою.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Мета полягає у тому, щоб цей цифровий сертифікат про щеплення можна було прочитати в Гельсінкі, Амстердамі або на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей.

У тестовому режимі такі сертифікати уже застосовують сім країн ЄС. І питання, яке зараз вирішують, це як його видати тим, хто уже давно зробив усі необхідні щеплення. У Німеччини розробили покроковий план.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччин:

Для підтвердження вашого статусу вакцинації існує жовтий, міжнародно визнаний сертифікат ВООЗ, який продовжуватиме діяти. Він важливий, особливо для тих, хто з будь-якої причини не бажає мати цифрову версію.

Щоб отримати цифровий сертифікат з кьюар кодом, а саме з ним найкраще подорожувати, імунізованим німцям потрібно буде звернутися туди, де вони отримали друге щеплення до сімейного лікаря чи у центр вакцинації. Планують також залучити аптеки.

Показуєш звичайну довідку про вакцинацію - отримуєш електронний ключ до мобільного додатка CovPass. У ньому, власне, й з'являтиметься кьюар код з інформацією про щеплення.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Усе відбуватиметься поступово. Центри вакцинації, лікарські практики та аптеки братимуть участь, але не всі з них запрацюють сьогодні чи завтра.

Найпростіше бути тим, хто тільки зараз отримуватиме друге щеплення. Відразу після вакцинації автоматично надсилатимуть пацієнту електронний ключ до мобільного додатка CovPass. Схожу систему збираються використовувати і в інших країнах Євросоюзу обіцяють все налагодити до 1 липня. Поки що ж, наприклад у Бельгії, довідка про вакцинацію може виглядати як звичайний касовий чек - і з нею в подорож не поїдеш.