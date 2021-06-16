Польща заявила про атаку хакерів [ Редактировать ]
Польща заявляє про безпрецедентну хакерську атаку. Кібернапад був спрямований на урядові структури, державні установи та окремих користувачів електронної пошти.
Уже відомо, що стався витік даних канцелярії прем'єр-міністра, адже її голова користувався приватним імейлом у службових справах.
Задля обговорення ситуації прем'єр скликає закрите засідання парламенту. Окрім того, про посилення атак "кіберагентів" з Росії на німецькі партії і фонди заявляють і у Берліні.
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