В Украине за минувшие сутки, 19 июня, зафиксировано 479 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди зараженных - 15 детей и 6 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 544 человек;

летальных исходов - 24;

выздоровели - 755.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 13 865 человек,

методом ИФА - 2 958 человек,

экспресс-тестами - 8 514 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 229 523 лица;

выздоровели - 2 151 463 человек;

летальных исходов - 52 016;

проведено ПЦР-тестов - 10 670 072.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Читайте также, глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил о том, что Министерство здравоохранения Украины потратило на вакцинацию населения 7,9 млрд гривен, при этом еще 2,6 млрд остаются неиспользованными. За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин.

Кроме того, еще три центра вакцинации от коронавируса откроют в Киевской области. Расположены они в Ирпене, Борисполе и Славутиче. Уже c четверга, 17 июня, жители этих городов смогут сделать прививку от коронавируса по месту жительства.

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