Провідні країни світу не залишають спроб з'ясувати, як почалася пандемія коронавірусу. Точніше - дати однозначну відповідь на питання: чи стала вона результатом витоку з китайських лабораторій.

Китай зіткнеться з міжнародною ізоляцією, якщо і надалі пручатиметься розслідуванню щодо походження коронавірусу, - про це напередодні заявив радник США з нацбезпеки Джейк Салліван. У Білому домі наголосили, що Штати продовжать використовувати усі міжнародні майданчики, тиснутимуть на всіх фронтах, аби з'ясувати звідки з'явилася смертельна хвороба.

Нагадаємо, перший спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань, наприкінці 2019 року. Цьогоріч туди вирушила група міжнародних розслідувачів від ВООЗ. Пізніше вони заявили, що китайська влада перешкоджала їхній роботі на місці. Минулого місяця Джо Байден дав доручення американській розвідці впродовж 3 місяців підготувати доповідь щодо походження вірусу.