Люди с нарушением зрения приняли участие в флешмобе по скандинавской ходьбе и установлении рекорда Украины – COOP Украины. 19 июня 2021 во Львове состоялся флешмоб по скандинавской ходьбе, в котором приняли участие лица с нарушением зрения при поддержке волонтеров из Львовского торгово-экономического университета (ЛТЭУ). Об этом сообщили в пресс-службе COOP Украины, в образовательную систему которого входит ЛТЭУ.

Событие состоялось в рамках всеукраинского флешмоба по скандинавской ходьбе, участники которого одновременно в 10:00 стартовали в своем населенном пункте, сделав соответствующее селфи (фото) или видео. По итогам флешмоба был установлен рекорд Украины по скандинавской ходьбе. Всего в установлении рекорда приняли участие 1728 человек со всей Украины, а также Италии, Польши, Беларуси и Казахстана. Все участники флешмоба получили соответствующий диплом.

Особенностью флешмоба стало участие в нем незрячих и слабовидящих людей – участников львовского клуба скандинавской ходьбы "Живчики". Они прошли по Стрыйскому парку во Львове в тандеме с волонтерами – студентами и преподавателями кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела Львовского торгово-экономического университета, который входит в систему COOP Украина. Всего во флешмобе приняли участие около десяти таких тандемных пар. После флешмоба среди участников разыграли призы – палки для скандинавской ходьбы и мобильный телефон.

"У меня уже был некоторый опыт участия в подобных спортивных мероприятиях, но этот раз был особенным. Зрячий партнер в тандеме должен постоянно подсказывать и объяснять своему напарнику, что находится спереди, сбоку, вокруг. Это крайне непростая задача – быть глазами для незрячего человека, и я заметно волновалась. Однако мы все – и волонтеры, и незрячие участники флешмоба – справились с этой задачей и прошли в тандеме около трех километров скандинавской ходьбой. Считаю, что такие мероприятия очень нужны, чтобы снять стигматизацию с людей с инвалидностью, расширить их возможности в обществе, привлечь внимание к этим вопросам", - отметила к.э.н., доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела ЛТЭУ Ирина Тучковская.

Команда Львовского торгово-экономического университета уже не первый год реализует комплексную программу по волонтерской деятельности и созданию инклюзивной безбарьерной среды, благодаря чему образование в этом вузе могут получить люди с различными видами инвалидности. На волонтерских началах студенты образовательных программ "Туризм" и "Медицинский и оздоровительный туризм" совместно с преподавательским составом кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела периодически оказывают помощь лицам с инвалидностью.

"Долгое время считалось, что люди с инвалидностью – это только пациенты. Сейчас социальная политика в этом вопросе претерпевает кардинальные изменения к лучшему. Наконец и в Украине, как и в ведущих странах Европы, к людям с инвалидностью начинают относиться как к полноправным членам общества, которые имеют равные права с другими гражданами, включая право на комфортное образование. Безусловно, и кооперативному университету, и всей стране еще есть над чем работать в направлении инклюзивности, но и первые результаты этой деятельности уже видны", - отметил председатель правления COOP Украина Илья Гороховский.

Проект ЛТЭУ по созданию доступной среды состоит из нескольких решений, разработанных для того, чтобы образовательные услуги стали доступными для всех без исключения людей, которые хотят учиться и получить специальное образование, с учетом их индивидуальных потребностей. Так, в университете формируют систему предоставления образовательных услуг для лиц с инвалидностью, а также для обучения соискателей высшего образования по обслуживанию лиц с инвалидностью. Для этого разработаны специальные методики и педагогические технологии, в образовательные программы внесли дисциплину "Организация обслуживания лиц с инвалидностью".

Также в университете уже обустроили специализированные учебные аудитории, места общего пользования оборудовали специальными звонками вызова и предупредительными знаками.

Таблички в аудиториях изготовили с использованием специальных рельефных технологий. Названия аудиторий и их номера продублировали на языке Брайля для лиц с недостатками зрения. Университет заключил соглашения о сотрудничестве с независимой общественной неприбыльной организацией "Зеленый Крест" и Всеукраинской общественной организацией лиц с инвалидностью "Украинское общество слепых" для надлежащей организации образовательного процесса.

Кроме того, научно-педагогические сотрудники Львовского торгово-экономического университета совместно с общественной организацией "Зеленый Крест" издали учебное пособие "Организация предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма лицами с инвалидностью". Авторами книги стали профессор Марта Барна, доцент Ирина Тучковская, Александр Волошинский и другие.

Пособие создано в рамках проекта "Предпринимательство в секторе сельского туризма для молодежи с инвалидностью (ERTSYD)", которое финансируется программой Эразмус + "Наращивание потенциала в сфере молодежи – Восточное партнерство – партнерство для предпринимательства" Европейского Союза. Цель этого проекта – предоставить информацию о возможностях развития собственного бизнеса молодежи с инвалидностью, живущей в сельской местности, помочь социальной интеграции людей, повысить самооценку с целью улучшения их финансового положения. Проект реализуется шестью странами: тремя из ЕС (Латвия, Польша, Португалия) и тремя странами Восточного партнерства (Грузия, Молдова, Украина), которые будут укреплять свой потенциал через международное сотрудничество и ряд запланированных мероприятий, в частности, тренинг и молодежный обмен.

Львовский торгово-экономический университет был основан в 1816 году и считается старейшим торгово-экономическим вузом Украины, Центральной и Восточной Европы. Львовский торгово-экономический университет наравне с Полтавским университетом экономики и торговли, 20 колледжами и 2 институтами входят в образовательную систему COOP Украина.

Напомним, что в COOP Украина стимулируют сельское население сдавать вторсырье на переработку.