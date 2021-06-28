На Львівщині перекинулась машина з пасажирами: двоє людей загинули [ Редактировать ]
Дві людини загинули, чотирьох ушпиталили внаслідок ДТП на Львівщині. Аварія сталася напередодні на трасі між селами Лани та Ходорківці. За даними правоохоронців, водійка не впоралася з керуванням машина перекинулася.
Двоє літніх людей загинули на місці. Одну пасажирку з-під деформованої автівки звільняли рятувальникам.
Її, ще двох потерпілих, серед них 11-річна дівчинка, і саму кермувальницю з травмами доправили до лікарень Львова.
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