На фронті загинув один український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на сході країни. Загалом минулої доби у штабі нарахували 5 ворожих обстрілів. Поблизу Водяного незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а біля Авдіївки - гранатомети та великокаліберні кулемети.
Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв українські позиції у районі Мирного. А неподалік Березового відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів. На ворожі обстріли наші захисники відповіли вогнем.
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