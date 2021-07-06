Во вторник вечером, 6 июля, внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов. По состоянию на сейчас сайты возобновили свою работу. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Причиной сбоя стали проблемы со стороны интернет-провайдеров.

Сейчас проблем в работе провайдеров нет, поэтому сайты государственных органов снова загружаются.

Наблюдался технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины. Поэтому временно недоступной была часть веб-ресурсов, в том числе сайт президента Украины. Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему.

Напомним, что подсчитано точное количество сайтов в Интернете.

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