Посуха у Бразилії може залишити світ без дешевої кави [ Редактировать ]
Бразилія потерпає від сильної посухи. Через це в країні очікують найменший за останні 20 років урожай кави. Фермери кажуть, раніше збирали боби ціле літо, а тут впоралися за місяць. Зняли на 15 мільйонів мішків менше, ніж торік.
Вартість головного експортного сорту, арабіки, вже підскочила майже на 20 відсотків. Тепер улюблений напій може здорожчати у кав'ярнях і крамницях в усьому світі.
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