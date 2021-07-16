Зеленский представил нового главу МВД [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра внутренних дел. Им стал Денис Монастырский. Об этом стало известно во время трансляции заседания.
Зеленский заявил, что важно, чтобы президент доверял министрам и руководителям правоохранительных органов.
Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром.
Напомним, что народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел Украины. Верховная Рада сегодня проголосовала за его назначение.
Также мы собрали информацию, которая известна о новом главе ведомства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 16 июля, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел
Как сообщается, решение было спокойным и взвешенным
Нагадаю напередодні очільник МВС написав заяву про відставку. Міністерством він керував 7 років. Президент Зеленський вже запропонував на цю посаду Дениса Монастирського, депутата від партії "Слуга народу"
Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский изменил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны
Словом, про все, що стосується гуманітарної політики, протягом трьох днів будуть говорити на Форумі "Україна 30". Сьогодні дискусію відкрив - Президент. Зокрема, Володимир Зеленський відповів і на наше запитання