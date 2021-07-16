В пятницу, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра внутренних дел. Им стал Денис Монастырский. Об этом стало известно во время трансляции заседания.

Зеленский заявил, что важно, чтобы президент доверял министрам и руководителям правоохранительных органов.

Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром.

Напомним, что народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел Украины. Верховная Рада сегодня проголосовала за его назначение.

Также мы собрали информацию, которая известна о новом главе ведомства.

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