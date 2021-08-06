Чиновники мэрии Каменского в Днепропетровской области и мэр Андрей Белоусов подозреваются в участии в коррупционных схемах. Сейчас расследуются факты растраты, присвоения имущества и бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и получения взяток, сообщает УНИАН.

"В числе фигурантов зам Белоусова Константин Саусь, руководители подразделений горсовета и кум Белоусова Александр Иванов", - говорится в материале.

Более 100 млн грн были выведены командой Белоусова через строительные фирмы-прокладки. Близкая мэру "Билдинг Буд" освоила 78,5 млн грн из бюджета Каменского, а "Буд-Рем Сервис" - 46 миллионов. Городские ремонты они выполняли некачественно, однажды из-за неправильной кладки камня в сквере затопило соседние улицы.

Через фирму советника мэра Юрия Белобородова "Міськсвітло плюс" вывели 117 млн грн на установке светофоров. Каждый светофор обошелся в среднем в 5 миллионов гривен. А за повторную установку работающего светофора в центре города компания получила 6,1 млн грн.

Через предприятие "Аварийная служба города" только за 1 месяц вывели 6,2 млн грн средств бюджета. Компания занималась фиктивными ремонтами, ее деятельность уже расследуют правоохранители.

Другая компания, близкая к самому мэру Белоусову, приобрела землю в центре города и установила МАФы на пересечении двух автомагистралей, что создало повышенную аварийность в и без того опасной зоне.

Еще один скандал связан с монополизацией поставки лекарств через сеть КП "Городская аптека". На развитие сети из бюджета выделили 20 млн грн, директором стал член партии мэра "Бджола" Максим Чехута, а поставками занималась "Укрфармгруп", которую основал кум Андрея Белоусова Александр Иванов и его мама Валентина. Всего, по оценкам журналистов, на медицинских поставках было освоено около 140 млн грн.

Ранее СМИ писали, как мэр инициировал обыски на "Блок ЛТД", что заблокировало работу предприятия.

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