В столице водитель транспортного средства сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу с электросамокатом. Об этом сообщает портал "Киев.Оперативный".

Происшествие случилось на Воздухофлотском проспекте. Пострадавший пересекал проезжую часть по правилам, когда шофер Renault не пропустил его и сбил.

Отмечается, что в настоящее время травмированный пешеход находится в тяжелом состоянии на территории одного из медучреждений Киева. Сейчас на месте аварии работают правоохранители, которые выясняют все детали наезда на пешехода.

Читайте также, во Львове автомобиль совершил наезд на воителя электросамоката. В результате аварии тот с тяжелыми травмами попал в реанимационное отделение, происшествие случилось на улице Княгини Ольги, за рулем транспортного средства BMW X4 находилась 38-летняя жительница Львова.

Кроме того, в Украине впервые наказали виновницу ДТП на электросамокате, которая более года назад сбила на тротуаре женщину в Запорожье. Девушке, которая находилась за рулем транспортного средства, дали год условно, а также обязали выплатить штраф, компенсировав лечение пострадавшей.

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