В Индии, в деревне Удайпурия, мужчина умер из-за взрыва наушников. О том, что случилось рассказали очевидцы, сообщает местное издание TV9Marathi.

Жертвой техники стал 28-летний Ракеш Нагар. Родственники доставили его в больницу, однако позже он умер.

Так, когда мужчина работал за компьютером в своем доме, произошел сильный хлопок, после чего отключилось электричество.

По словам медиков, взрыв нанес смертельные повреждения в районе головы мужчины. Некоторые источники утверждают, что могла произойти остановка сердца из-за шока.

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Сначала сообщалось, что мужчина погиб во время использования беспроводных наушников, считалось, что произошел перегрев и взрыв аккумулятора аксессуара. Позже журналисты сообщили, что погибший пользовался проводными наушниками.

Детали происшествия и причины взрыва уточняются.

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