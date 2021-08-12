Мужчина стал жертвой наушников и умер [ Редактировать ]
В Индии, в деревне Удайпурия, мужчина умер из-за взрыва наушников. О том, что случилось рассказали очевидцы, сообщает местное издание TV9Marathi.
Жертвой техники стал 28-летний Ракеш Нагар. Родственники доставили его в больницу, однако позже он умер.
Так, когда мужчина работал за компьютером в своем доме, произошел сильный хлопок, после чего отключилось электричество.
По словам медиков, взрыв нанес смертельные повреждения в районе головы мужчины. Некоторые источники утверждают, что могла произойти остановка сердца из-за шока.
Сначала сообщалось, что мужчина погиб во время использования беспроводных наушников, считалось, что произошел перегрев и взрыв аккумулятора аксессуара. Позже журналисты сообщили, что погибший пользовался проводными наушниками.
Детали происшествия и причины взрыва уточняются.
Ранее мы писали о том, что Google выпустил наушники Pixel Buds A-Series.
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