В Гаити объявлено ЧП: погибли более 700 человек [ Редактировать ]
В Гаити в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли 724 человека. Число жертв может возрасти, сообщает Independent.
Во время подсчетов оказалось, что в результате трагедии более 1800 человек получили ранения. Сейчас известно о 724 погибших.
Размеры материального ущерба Гаити продолжают оцениваться.
On estime un grand nombre de personnes touchées, de décès et de dégâts suite au séisme de 7,2 qui s'est produit ce matin en Haïti.#Haïti #HaitiEarthquake— PAHO/WHO Emergencies-OPS/OMS Emergencias (@PAHOemergencies) August 14, 2021
📷Jose Flécher pic.twitter.com/X7UUXz8VVi
Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.
Ранее сообщалось, что на Аляске произошло мощное землетрясение.
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