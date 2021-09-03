На сході України застосували великокаліберну зброю [ Редактировать ]
Одного українського військового поранив ворог на сході країни.
Загалом за минулу добу було п'ять порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
Також застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють. Тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати.
Біля Авдіївки застосовували ручні протитанкові гранатомети та міномети 82 калібру.
А поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці били у відповідь. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.
Біля Новозванівки противник знову застосовував 120 міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку - гранатомети та великокаліберні кулемети.
Позиції українського війська біля Новозванівки ворог атакував із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.