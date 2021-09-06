Війна на Донбасі: біля Золотого-4 гатили з гранатометів [ Редактировать ]
Чотири порушення тиші зафіксували на Донбасі за минулу добу.
Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого-4 й Широкиного, зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила в ОБСЄ.
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Загалом за минулу добу було п'ять порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють. Тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати.
Загалом за минулу добу було чотири порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
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