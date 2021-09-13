Війна на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів серед армійців є загиблі та поранені [ Редактировать ]
На сході країни знову втрати серед армійців. Один боєць загинув, трьох поранено. Протягом доби незаконні збройні формування десять разів порушували режим тиші.
Поблизу Пичепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120 калібру. Неподалік Нью-Йорка, Катеринівки та Золотого - із гранатометів та стрілецької зброї. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні - поблизу Зайцевого.
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Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із гранатометів, у напрямку Невельського - зі стрілецької зброї.
Під щільний вогонь артилерії 122 калібру та мінометів 120-го - потрапили наші позиції поблизу Верхньоторецького.
09-09-2021 12:00 Сюжет 2
Передова в районі Авдіївки. І солдати вже буденно відповідають: "…Так, тут гинуть люди". Скрізь на позиціях меморіальні знаки полеглим українським захисникам.
Окрім того, ворожий безпілотник скинув два саморобних вибухових пристрої на околиці Зайцевого. Постраждалих немає.
Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.